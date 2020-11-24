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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

Только после вакцинации: авиакомпании будут менять условия продажи билетов

В 2021-2022 годах мировые авиаперевозчики начнут менять условия продажи билетов, требуя от клиентов обязательной вакцинации от коронавируса.

Об этом заявил глава австралийской авиакомпании Qantas.

— Я думаю, что уже в скором времени это будет обычным делом, когда общаюсь об этом со своими коллегами из других авиакомпаний, — сказал Алан Джойс.

Сейчас Qantas рассматривает ряд изменений в правилах продажи авиабилетов для усиления противоэпидемической безопасности.

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— Мы будем требовать у пассажиров сделать прививки, прежде чем они смогут сесть на борт самолета. Это действительно важно для нас, — добавил глава авиакомпании.

Только после вакцинации: авиакомпании будут менять условия продажи билетов

Не менее серьезно настроен и правительство Австралии: премьер-министр страны заявил, что успешная вакцина против Covid-19 станет “настолько обязательной, насколько это возможно”.

По состоянию на 24 ноября в Австралии зарегистрировано почти 28 тыс. случаев коронавируса, 900 из которых стали летальными.

В конце августа власти Австралии заключили соглашение на поставку с британскими производителями вакцины.

Если препарат успешно пройдет испытания, более 25 млн австралийцев смогут получить его бесплатно.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

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