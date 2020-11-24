Лише після вакцинації: авіакомпанії змінюватимуть умови продажу квитків

У 2021-2022 роках світові авіаперевізники почнуть змінювати умови продажу квитків, вимагаючи від клієнтів обов’язкової вакцинації від коронавірусу.

Про це заявив очільник австралійської авіакомпанії Qantas.

– Я думаю, що вже незабаром це буде звичайною справою, коли спілкуюся про це зі своїми колегами з інших авіакомпаній, – сказав Алан Джойс.

Наразі Qantas розглядає низку змін до правил продажу авіаквитків для посилення протиепідемічної безпеки.

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– Ми будемо вимагати у пасажирів зробити щеплення, перш ніж вони зможуть сісти на борт літака. Це справді важливо для нас, – додав голова авіакомпанія.

Не менш серйозно настроєний і уряд Австралії: прем’єр-міністр країни заявив, що успішна вакцина проти Covid-19 стане “настільки обов’язковою, наскільки це можливо”.

Станом на 24 листопада в Австралії зареєстровано майже 28 тис. випадків коронавірусу, 900 з яких стали летальними.

Наприкінці серпня влада Австралії уклала угоду на постачання з британськими виробниками вакцини.

Якщо препарат успішно пройде випробування, понад 25 млн австралійців зможуть отримати його безкоштовно.