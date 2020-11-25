Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск на самом деле находится не на втором, а на третьем месте в мировом рейтинге самых богатых людей.

Илон Маск действительно обогнал основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса в рейтинге самых богатых, но он в нем не второй, а третий.

Редакция журнала Forbes опровергла данные агентства Bloomberg, обнародованные накануне.

Самым богатым человеком в мире издание назвало главу Amazon Джеффа Безос ($182 млрд), а на втором – гендиректор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Бернар Арно с размером состояния в $140,6 млрд.

А Билл Гейтс опустился на четвертое место. Его состояние оценивается в $119,4 млрд.

Читайте: Мужчины зарабатывают больше: Forbes назвал самых дорогих актрис мира

Рейтинг самых богатых

Агентство Bloomberg накануне сообщило, что Илон Маск – второй среди самых богатых людей мира, опередив основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса.

Первое место занимает основатель компании Amazon Джефф Безос.