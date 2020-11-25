PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Валентина Летяк |

Илон Маск – не второй, а третий: Forbes обнародовал рейтинг самых богатых

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск на самом деле находится не на втором, а на третьем месте в мировом рейтинге самых богатых людей.

Илон Маск действительно обогнал основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса в рейтинге самых богатых, но он в нем не второй, а третий.

Редакция журнала Forbes опровергла данные агентства Bloomberg, обнародованные накануне.

Самым богатым человеком в мире издание назвало главу Amazon Джеффа Безос ($182 млрд), а на втором – гендиректор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Бернар Арно с размером состояния в $140,6 млрд.

А Билл Гейтс опустился на четвертое место. Его состояние оценивается в $119,4 млрд.

Читайте: Мужчины зарабатывают больше: Forbes назвал самых дорогих актрис мира

Рейтинг самых богатых

Агентство Bloomberg накануне сообщило, что Илон Маск – второй среди самых богатых людей мира, опередив основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса.

Первое место занимает основатель компании Amazon Джефф Безос.

Источник: Forbes

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх