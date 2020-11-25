Ілон Маск справді обігнав засновника корпорації Microsoft Білла Гейтса в рейтингу найбагатших, але він у ньому не другий, а третій.

Редакція журналу Forbes спростувала дані агентства Bloomberg, оприлюднені напередодні.

Найбагатшою людиною в світі видання назвало главу Amazon Джеффа Безоса ($182 млрд), а на другому – гендиректор французької групи компаній LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Бернар Арно з розміром статків у $140,6 млрд.

А Білл Гейтс опустився на четверте місце. Його статки оцінюються у $119,4 млрд.

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Рейтинг найбагатших

Агентство Bloomberg напередодні повідомило, що Ілон Маск – другий серед найбагатших людей світу, випередивши засновника корпорації Microsoft Білла Гейтса.

Перше місце посідає засновник компанії Amazon Джефф Безос.