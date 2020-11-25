Вакцинация от Covid-19 станет светом в конце тоннеля — глава Еврокомиссии

Вакцина от Covid-19 сможет помочь остановить распространение инфекции в странах Европейского Союза.

Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время пленарной сессии Европейского парламента по подготовке к саммиту ЕС 10-11 декабря.

Глава Еврокомиссии напомнила о том, что в некоторых регионах ситуация с коронавирусом крайне тяжелая.

— Больницы все еще в тяжелом положении, и в некоторых регионах отделения интенсивной терапии переполнены, — заявила она.

Евросоюз уже заключил контракты с шестью компаниями, которые разрабатывают вакцину от коронавируса. Урсула фон дер Ляйен считает, что вакцинация поможет остановить распространение инфекции.

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— Тем не менее, есть хорошая новость. Европейская комиссия гарантировала контракты на вакцины с шестью фармацевтическими предприятиями. Европейские граждане смогут получить эти вакцины уже до конца декабря. И мы, наконец, видим свет в конце туннеля, — отметила глава комиссии.

Граждане Евросоюза смогут получить препараты уже до конца декабря.

23 ноября стало известно, что Оксфордская вакцина против коронавируса показала 70% эффективности. По словам исследователей, их препарат дешевле, чем вакцины компаний Pfizer и Moderna, которые показали 95% защиты, — стоимость от $4 до $5.

Источник: European Commission