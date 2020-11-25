Вакцинація від Covid-19 стане світлом в кінці тунелю – глава Єврокомісії

Вакцина від Covid-19 зможе допомогти зупинити поширення інфекції в країнах Європейського Союзу.

Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен під час пленарної сесії Європейського парламенту щодо підготовки до саміту ЄС 10−11 грудня.

Глава Єврокомісії нагадала про те, що в деяких регіонах ситуація з коронавірусом вкрай важка.

– Лікарні все ще в скрутному становищі, і в деяких регіонах відділення інтенсивної терапії переповнені, – заявила вона.

Євросоюз уже уклав контракти з шістьма компаніями, які розробляють вакцину від коронавірусу. Урсула фон дер Ляйен вважає, що вакцинація допоможе зупинити поширення інфекції.

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– Тим не менше, є хороша новина. Європейська комісія гарантувала контракти на вакцини з шістьма фармацевтичними підприємствами. Європейські громадяни зможуть отримати ці вакцини вже до кінця грудня. І ми, нарешті, бачимо світло в кінці тунелю, – зазначила глава комісії.

Громадяни Євросоюзу зможуть отримати препарати вже до кінця грудня.

23 листопада стало відомо, що Оксфордська вакцина проти коронавірусу показала 70% ефективності. За словами дослідників, їхній препарат дешевший, ніж вакцини компаній Pfizer і Moderna, які показали 95% захисту, – вартість від $4 до $5.

Джерело: European Commission