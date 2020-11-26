Пандемия коронавируса может свести на нет 25 лет роста гендерного равенства. Из-за влияния пандемии женщины выполняют гораздо больше домашних дел и забот о семье.

Об этом свидетельствуют новые глобальные данные ООН-женщины.

— Все, над чем мы работали, на что ушло 25 лет, может быть потеряно за год, — отметил заместитель исполнительного директора структуры ООН-женщины Анита Бхатия.

Возможности трудоустройства и образования значительно уменьшились, а женщины могут страдать от ухудшения психического и физического здоровья.

— Бремя ухода представляет реальный риск возврата к гендерным стереотипам 1950-х годов, — утверждает Бхатия.

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Даже до пандемии на каждый час неоплачиваемой работы, что выполняет мужчина, три часа выполняли женщины. Сейчас эта цифра выше.

— Еще более тревожным является то, что многие женщины фактически не вернутся к работе, — говорит Анита Бхатия.

Структура ООН-женщины предупреждает, что сокращение числа работающих женщин негативно скажется не только на благосостоянии женщин, но и на их экономическом прогрессе и независимости.

И Украина больше всего пострадали те сферы экономики, где сосредоточены преимущественно женщины. Значительному ущербу и сокращениям подверглись сферы образования, здравоохранения, культуры и креативные индустрии, где работало более 60% женщин.

Подробнее о том, как пандемия повлияла на гендерное равенство и поможет разрешить ситуацию, читайте в нашем материале.