Пандемія коронавірусу може звести нанівець 25 років зростання гендерної рівності. Через вплив пандемії жінки виконують значно більше домашніх справ і турбот про сім’ю.

Про це свідчать нові глобальні дані ООН-жінки.

– Все, над чим ми працювали, на що пішло 25 років, може бути втрачено за рік, – зазначив заступник виконавчого директора структури ООН-жінки Аніта Бхатія.

Можливості працевлаштування та освіти значно зменшились, а жінки можуть страждати від погіршення психічного і фізичного здоров’я.

– Тягар догляду представляє реальний ризик повернення до гендерних стереотипів 1950-х років, – стверджує Бхатія.

Читайте: День боротьби з насильством над жінками: чому жертви замовчують проблему

Навіть до пандемії на кожну годину неоплачуваної роботи, що виконує чоловік, три години виконували жінки. Зараз ця цифра вище.

– Ще більш тривожним є те, що багато жінок фактично не повернуться до роботи, – говорить Аніта Бхатія.

Структура ООН-жінки попереджає, що скорочення кількості жінок, які працюють, негативно позначиться не тільки на добробуті жінок, але і на їхньому економічному прогресі та незалежності.

І Україні найбільше постраждали ті сфери економіки, де зосереджені переважно жінки. Значних збитків і скорочень зазнали сфери освіти, охорони здоров’я, культури та креативні індустрії, де працювало понад 60% жінок.

Детальніше про те, як пандемія вплинула на гендерну рівність і що допоможе вирішити ситуацію, читайте у нашому матеріалі.