Протесты во дворах и гетто: что происходит в Беларуси спустя 100 дней протестов

Белорусский протест преодолел отметку в 100 дней, но воз, а точнее Александр Лукашенко, и ныне там. Белорусы продолжают выходить на акции, власти продолжают их жестко разгонять и рассказывать басни о провокациях коварного Запада. Но каждое новое закручивание гаек ведет только к большему сопротивлению.

Перебрались во дворы

Белорусский протест осваивает новые форматы, все чаще перемещаясь с центральных улиц в спальные районы и дворы. Идет настоящая борьба на истощение, в ходе которой у власти просто не хватает силовиков для того, чтобы зачистить все места сбора людей.

Но ответ на такую тактику протестующих быстро нашелся. Причем в традиционном для Беларуси репрессивном стиле. Власти стали формировать настоящие боевые бригады из сторонников Лукашенко, команды титушек, или как их называют в Беларуси – тихушников. Задача подобных банд – срывать и зарисовывать протестную символику в минских дворах. Такие себе борцы с бело-красно-белыми флагами и муралами, скрывающие собственные лица, заполонили белорусскую столицу и быстро угодили в грандиозный скандал.

В одном из минских дворов «тихушники» избили 31-летнего минчанина Романа Бондаренко, смерть которого от полученных травм стала новым импульсом для протестов. Власти сначала в своем традиционном стиле пытались представить Бондаренко алкоголиком, умершим от интоксикации. Лукашенко же сам постоянно повторяет, что на протестах все “обкуренные, пьяных много, с наркотиками”.

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А когда выяснилось, что никакого алкоголя в организме мужчины не было и близко, просто арестовали медика и журналиста, которые обнародовали информацию о вскрытии тела. Естественно, народный гнев уже было не остановить. Прощание с Бондаренко превратилось в стихийные митинги по всей стране.

Еще интереснее оказались личности нападавших. Из телефонных разговоров, обнародованных в интернете, стало понятно, что к убийству могут быть причастны глава федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков и личный пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт. То есть, ездят по дворам и срывают флажки не какие-то простые «титушки», а высокопоставленные представители режима.

— Это проявление особого служения или особого почтения Лукашенко. Это связано с тем моментом, когда Лукашенко выбежал с автоматом защищать власть и продемонстрировал, что он готов идти на улицы и стрелять, вот этот пример активного участия в защите власти перенесся на окружение, которое чувствует себя обязанным участвовать в защите этой власти. Все на баррикады, все на фронт, — объясняет логику белорусских властей местный политолог Павел Усов.

А на фронте, как известно, все приемы хороши. Еще одно ноу-хау от Лукашенко – это наказание за протесты целых микрорайонов. Например, микрорайон Новая Боровая в Минске, где живут около 15 тыс. человек, считается одним из самых оппозиционно настроенных. Здесь даже участки для голосования на выборах президента оказались одними из немногих, кто опубликовал итоговые протоколы. Причем согласно этим протоколам Светлана Тихановская набрала около 90% голосов.

В последующие месяцы район стал одним из центров протестных акций, многие жители регулярно вывешивают на домах бело-красно-белые флаги. И вот в середине ноября в районе просто отключили воду.

— Власти установили гетто, в полном смысле этого слова. Район Новая Боровая отключили от воды, от отопления в минусовую температуру, чтобы заставить людей снимать флаги с окон и балконов, — отмечает Усов.

Старая пластинка

При этом свою публичную риторику Лукашенко не меняет, продолжает рассказывать о протестах как происках внешних врагов.

— США — они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Разведка наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни единого поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят — умные, талантливые, способные люди, — говорит Лукашенко и отмечает, что эти “разведывательные центры расшатывают ситуацию на всей планете”.

К поиску шпионов и врагов Лукашенко исправно прибегает ради сохранения власти. Проблема только в том, что протесты за 100 дней так и не сформировали в Беларуси никакой реальной альтернативы власти Лукашенко.

— Беспрецедентные по своей массовости уличные акции в Беларуси так и не породили политическую силу и лидеров, которые представляли бы протест и которые могли бы вести переговоры с властью. Представление же противников власти, что ненасильственным карнавалом можно повалить консолидированный авторитарный режим, натолкнулось на жестокую реальность, — констатирует белорусский политолог Денис Мельянцов.

Действительно, какой-то целостной стратегии у протестующих нет. Есть требование отставки Лукашенко и проведения новых выборов, но механизмы, как этого достичь – не представлены. Идея со всеобщей забастовкой провалилась. Новая идея оппозиции – народный трибунал для Лукашенко, по мнению экспертов, тоже достаточно абстрактна и трудно реализуема.

— Сами по себе хождения не приведут к переменам, насколько массовыми они бы не были, к тому же и сама по себе массовость, которая была в первые месяцы, уже потеряна, — подчеркивает Усов.

Видит это и Лукашенко, что убеждает его в возможности окончательно подавить протест жесткой силой. Вот только каждое чрезмерное применение силы будет только подпитывать антиправительственные акции.

— У власти есть желание и ресурс убрать протест с улицы. Поэтому ставка на максимальное подавление. Но это только загонит протест в подполье. И, учитывая степень недовольства и наработанные горизонтальные связи, этот протест будет вылезать вновь и вновь при подходящих поводах… Прогноз на ближайшие месяцы скорее пессимистичный — реакция и закручивание гаек. И новый всплеск протестов весной, — прогнозирует Мельянцов.

Всех перехитрить

План Лукашенко в том, чтобы удержать власть сейчас, и за следующие пять лет подготовить почву для безопасной передачи ее собственному ставленнику. Сохранение Лукашенко в таком статусе хромой утки, ищущей спасения для безопасной старости, выгодно и Кремлю.

— Лукашенко для них наиболее удобная фигура. Ослабленный, опирающийся только на внешнюю поддержку со стороны России в условиях внешних санкций, он будет вынужден идти на системные уступки в плане геополитического состояния Беларуси, подписывать какие-то дорожные карты. Именно на это будут работать сейчас российские власти, — отмечает Усов.

Кремль же собирается и контролировать будущий транзит белорусский власти от Лукашенко к его преемнику. Осталось только выяснить, согласны ли на это белорусы, которые протестуют уже более 100 дней, и которым в таком плане вновь отведена старая роль покорных статистов.