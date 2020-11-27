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Факти / Світ
Віталій Плахта |

Gazeta Wyborcza: у фашистів були газові камери, у Лукашенка – “ковідні”

Білоруські в’язниці стали одним із найбільших розсадників коронавірусу, що допомагає самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку стримувати протести.

Про це пишуть журналісти Gazeta Wyborcza і пояснюють, що через інфікування протестувальників у в’язницях демонстрації у країні слабнуть.

Масові зараження трапляються, адже людей з симптомами зараження коронавірусом тримають у загальних переповнених камерах, які не дезінфікують. Тюремні лікарі ігнорують скарги арештованих.

Читайте: Протести у Білорусі: сутички, затримання і нова тактика демонстрантів

На Covid-19 захворіли учасники гурту Реха

Під час протестів у Білорусі після концерту на підтримку опозиції білоруський фолк-рок гурт Реха повним складом відправили за ґрати 7 листопада.

Після 15 діб арешту четверо учасників гурту Реха захворіли, а одному з них вже поставили діагноз Covid-19.

– У фашистів були газові камери, а в нас коронавірусні, – сказав білоруський музикант, який страждає від двосторонньої пневмонії.

Джерело: Gazeta Wyborcza

Фото: Euroradio

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