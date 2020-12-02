Всемирная организация здравоохранения начала исследовать вакцину от коронавируса производства компании Pfizer.

В частности, организация взялась разрабатывать рекомендации по использованию препарата. Сейчас продолжаются переговоры между ВОЗ и правительством Великобритании о доступе к определенной информации.

Ожидается, что это может ускорить внесение вакцины в перечень экстренных лекарств ВОЗ.

Читайте: Вакцина от Covid-19: Евросоюз может утвердить препарат уже в этом месяце

В организации также добавили, что внесение препарата в экстренной перечень может открыть доступ к международным поставкам через глобальные закупки.

2 декабря стало известно, что Великобритания первой в мире одобрила вакцину против Covid-19 производства компании Pfizer и BioNTech.

Агентство по регулированию лекарственных средств и продуктов для здравоохранения уже сообщило, что вакцина на 95% эффективна в защите против коронавируса.

Вакцинация может начаться со следующей недели для людей, находящихся в группе риска.

Источник: ВОЗ