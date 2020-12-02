PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Вікторія Гірко |

ВОЗ разрабатывает рекомендации для использования вакцины против Covid-19 от Pfizer

Всемирная организация здравоохранения начала исследовать вакцину от коронавируса производства компании Pfizer.

В частности, организация взялась разрабатывать рекомендации по использованию препарата. Сейчас продолжаются переговоры между ВОЗ и правительством Великобритании о доступе к определенной информации.

Ожидается, что это может ускорить внесение вакцины в перечень экстренных лекарств ВОЗ.

Читайте: Вакцина от Covid-19: Евросоюз может утвердить препарат уже в этом месяце

В организации также добавили, что внесение препарата в экстренной перечень может открыть доступ к международным поставкам через глобальные закупки.

2 декабря стало известно, что Великобритания первой в мире одобрила вакцину против Covid-19 производства компании Pfizer и BioNTech.

Агентство по регулированию лекарственных средств и продуктов для здравоохранения уже сообщило, что вакцина на 95% эффективна в защите против коронавируса.

Вакцинация может начаться со следующей недели для людей, находящихся в группе риска.

Источник: ВОЗ

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка