Всесвітня організація здоров’я почала досліджувати вакцину від коронавірусу виробництва компанії Pfizer.

Зокрема, організація взялася розробляти рекомендації щодо використання препарату. Наразі тривають переговори між ВООЗ та урядом Великої Британії щодо отримання доступу до певної інформації.

Очікується, що це може пришвидшити внесення вакцини до переліку екстрених ліків ВООЗ.

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В організації також додали, що внесення препарату до екстреного переліку може відкрити доступ до міжнародних поставок через глобальні закупівлі.

2 грудня стало відомо, що Велика Британія першою у світі схвалила вакцину проти Covid-19 виробництва компаній Pfizer і BioNTech.

Агентство з регулювання лікарських засобів і продуктів для охорони здоров’я вже повідомило, що вакцина на 95% ефективна у захисті проти коронавірусу.

Вакцинація може розпочатися з наступного тижня для людей, які перебувають у групі ризику.

Джерело: ВООЗ