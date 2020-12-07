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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Не выходить из дома без уважительных причин: в Литве усиливают карантин

В Литве в связи с негативной эпидемиологической ситуацией усиливают карантинные мероприятия. Новые правила будут действовать от 9 декабря и до конца 2020 года.

Гражданам можно будет выходить из дома только по уважительным причинам. Среди них: поход на работу, посещение магазина, получение медицинских или иных услуг.

Также запрещено:

  • собираться вместе более двум семьям или хозяйствам;
  • проводить празднование с участием более 10 человек или более двух семей;
  • устраивать акции в магазинах (чтобы избежать скопления людей).

Ученики будут учиться удаленно, также на дистанционную работу перейдут государственные и муниципальные учреждения.

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Усиление карантина в Германии

Власти Германии планируют усилить карантин после Рождества. По информации местных СМИ, с 27 декабря примерно до 10 января в стране введут локдаун.

Позволят работать только магазинам.

Источник: LRT

Фото: Pexels

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