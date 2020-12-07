Не виходити з дому без поважних причин: у Литві посилюють карантин

У Литві у зв’язку з негативною епідеміологічною ситуацією посилюють карантинні заходи. Нові правила будуть діяти від 9 грудня і до кінця 2020 року.
Громадянам можна буде виходити з дому тільки за поважних причин. Серед них: похід на роботу, відвідування магазину, отримання медичних або інших послуг.
Також заборонено:
- збиратися разом понад двом сім’ям або господарствам;
- проводити святкування за участі понад 10 осіб чи більше як двом родинам;
- влаштовувати акції в магазинах (щоб уникнути скупчення людей).
Учні навчатимуться віддалено, також на дистанційну роботу перейдуть державні та муніципальні установи.
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Посилення карантину у Німеччині
Влада Німеччини планує посилити карантин після Різдва. За інформацією місцевих ЗМІ, з 27 грудня приблизно до 10 січня в країні запровадять локдаун.
Дозволять працювати лише магазинам.
Джерело: LRT