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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Не виходити з дому без поважних причин: у Литві посилюють карантин

У Литві у зв’язку з негативною епідеміологічною ситуацією посилюють карантинні заходи. Нові правила будуть діяти від 9 грудня і до кінця 2020 року.

Громадянам можна буде виходити з дому тільки за поважних причин. Серед них: похід на роботу, відвідування магазину, отримання медичних або інших послуг.

Також заборонено:

  • збиратися разом понад двом сім’ям або господарствам;
  • проводити святкування за участі понад 10 осіб чи більше як двом родинам;
  • влаштовувати акції в магазинах (щоб уникнути скупчення людей).

Учні навчатимуться віддалено, також на дистанційну роботу перейдуть державні та муніципальні установи.

Читайте: Литва готова долучитись до Кримської платформи

Посилення карантину у Німеччині

Влада Німеччини планує посилити карантин після Різдва. За інформацією місцевих ЗМІ, з 27 грудня приблизно до 10 січня в країні запровадять локдаун.

Дозволять працювати лише магазинам.

Джерело: LRT

Фото: Pexels

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