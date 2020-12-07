В Канаде у одного из бывших беспризорных обнаружили редкое заболевание — окопную лихорадку. Эта болезнь была распространена в годы Первой мировой войны.

48-летнего мужчину доставили в больницу, где ему поставили диагноз, а также обнаружили, что болезнь дала осложнение на сердце. Ему пришлось заменить сердечный клапан.

Врачи отметили, что это уже четвертый случай заболевания за этот год. У одного из больных она спровоцировала кровоизлияние в мозг, в результате чего наступил паралич.

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Окопную лихорадку переносят вши. Кроме длительной лихорадки, симптомы окопной лихорадки включают боль в голенях и спине, головную боль и головокружение.

— Это болезнь условий военного времени, лагерей беженцев, и это то, с чем многие промышленно развитые общества все еще борются, — рассказал медицинский эксперт Карл Будман.

Заболевание также может вызвать потенциально смертельное воспаление внутренней оболочки сердца, известное как эндокардит.

Распространение хантавируса

В Германии 12 ноября врачи из клиники Шарите подтвердили инфицирование хантавирусом в стране. Специалисты отметили, что это первый случай инфицирования именно в Германии, более того, вирус не завезен из-за границы.

24 марта в Китае была зафиксирована смерть человека от хантавируса, передаваемого человеку от мышей. В провинции Юньнань человек, у которого обнаружили хантавирус, скончался в автобусе во время поездки в провинцию Шаньдун, где он работал.