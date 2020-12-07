В Канаді в одного з колишніх безпритульних виявили рідкісне захворювання – окопну лихоманку. Ця хвороба була поширена в роки Першої світової війни.

48-річного чоловіка доставили в лікарню, де йому поставили діагноз, а також виявили, що хвороба дала ускладнення на серце. Йому довелося замінити серцевий клапан.

Лікарі зазначили, що це вже четвертий випадок захворювання за цей рік. У одного з хворих вона спровокувала крововилив у мозок, внаслідок чого настав параліч.

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Окопну лихоманку переносять воші. Крім тривалої лихоманки, симптоми окопної лихоманки включають біль в гомілках і спині, головний біль і запаморочення.

– Це хвороба умов воєнного часу, таборів біженців, і це те, з чим деякі промислово розвинені суспільства все ще борються, – розповів медичний експерт Карл Будман.

Захворювання також може викликати потенційно смертельне запалення внутрішньої оболонки серця, відоме як ендокардит.

Поширення хантавірусу

У Німеччині 12 листопада лікарі із клініки Шаріте підтвердили інфікування хантавірусом у країні. Спеціалісти зазначили, що це перший випадок інфікування саме у Німеччині, ба більше, вірус не завезений з-за кордону.

24 березня у Китаї була зафіксована смерть людини від хантавірусу, переданого людині від мишей. У провінції Юньнань людина, в якої виявили хантавірус, померла в автобусі під час поїздки у провінцію Шаньдун, де вона працювала.