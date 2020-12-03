Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что готова возглавить Беларусь во время переходного периода.

Она отметила, что оппозиция уже разработала проект конституционной реформы, которую проведут после ухода самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

— Я официально заявляю, что готова возглавить Беларусь в переходный период. Моя цель — объединить лучших экспертов и демократические силы, чтобы Беларусь подошла к новым выборам, — сказала Тихановская.

Она отметила, что для того, чтобы провести выборы, создан Координационный Совет и Кабинет представителей из различных сфер.

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— Мы продолжаем давить на режим, мы работаем над тем, чтобы облегчить и ускорить переходный период и вернуть власть народу, — добавила Тихановская.

Также оппозиция уже разработала программы экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса.

Тихановская хочет встретиться с Путиным

Светлана Тихановская заявила, что хотела бы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Она отметила, что планирует поделиться с Путиным собственным видением будущего Беларуси.

По мнению Тихановской, в начале протестов в Беларуси Кремль поддержал режим Лукашенко, однако сейчас занял выжидательную позицию, что возможно может стать шансом для белорусской оппозиции.

Источник: Светлана Тихановская