Зняла Балаклаву з силовика: у Білорусі на 2,5 роки засудили громадянку Швейцарії

У Білорусі жінку засудили за те, що вона зняла балаклаву з представника ОМОНу. Інцидент трапився під час жіночого маршу протесту, який пройшов 19 вересня.

Суд визнав громадянку винною в опорі представнику правоохоронних органів. Їй призначили покарання – обмеження волі на 2,5 роки у колонії загального режиму.

Засуджена Наталя народилася в Білорусі, однак наразі має громадянство Швейцарії. У суді був присутній посол Швейцарії в Білорусі. Він повідомив, що буде захищати жінку, наскільки це можливо.

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Поновлення протестів у Білорусі

29 листопада у Білорусі розпочалися нові акції протесту. 6 грудня силовики почали затримувати протестувальників. Станом на 14.20 затримали 42 особи, серед них двоє журналістів.

Джерело: TUT.BY