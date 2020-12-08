Экс-президенту Франции Саркози грозит четыре года тюрьмы

Прокуратура в Париже требует приговорить экс-президента Франции Николя Саркози, обвиняемого в коррупции, к четырем годам тюрьмы, два из которых – условно.
Такой же срок она требует для двух других фигурантов дела – друга и адвоката Саркози Тьерри Герцога и бывшего судьи Жильбера Азиберта.
65-летнего Саркози и его адвоката обвиняют в попытках предложить Азиберту работу в Монако в обмен на информацию о расследовании незаконного финансирования его избирательной кампании в 2007 году.
Для переговоров они использовали специальную секретную мобильную связь.
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Саркози отрицает, что пытался оказать помощь Азиберу, а тот никогда не получал пост в Монако.
Уголовное дело было открыто в 2012 году, однако затем расследование приостановили, а в 2016 — возобновили.
Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год.
Источник: Le Parisien