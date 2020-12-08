Німеччина виділить €1 млн на підтримку реформ в Україні

Постійний представник ФРН при Раді Європи посол Рольф Мафаель і заступник генсека Ради Європи Ґабріелла Баттані-Драґоні підписали договір про виділення коштів Україні в межах Плану дій Ради Європи.

Відповідно до угоди, Німеччина виділить Києву €1 млн. У 2019 році Берлін вже надавав €1 млн на підтримку Плану.

– На посту голови Комітету міністрів Ради Європи Німеччина підтримує зусилля України на шляху реформ. Щоб продемонструвати нашу підтримку, ми, як минулого року, зробили важливий фінансовий внесок у План дій Ради Європи для України, – заявила посол Німеччини.

Міжнародна допомога

Для боротьби з коронавірусом і його наслідками Україна загалом отримала €370 млн міжнародної підтримки.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, €190 млн ми отримали від ЄС, транші від $100 тис. до $50 млн від різних міжнародних партнерів. Тривають переговори з Європейським інвестиційним банком про кредит на купівлю вакцин на €50 млн плюс €25 млн на вакцини від Світового банку.

Джерело: Посольство ФРН у Києві