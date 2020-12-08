Розпад імперії: чому Росія не розвалиться після відходу Путіна

Росії не обов’язково загрожуватиме розвал після того, як президент Володимир Путін відійде від влади.

Таку думку висловив відомий німецький журналіст видання Frankfurter Rundschau Штефан Шолль.

За його словами, нині немає передумов для того, щоб за першої нагоди республіки “почали розбігатися”.

Про те, що центральна влада Москви втримається, свідчить відсутність нині великих конфліктів, як були навколо Чечні, пояснив Шолль.

Не видно також у республіках сильних рухів за незалежність, додав журналіст.

– Мені здається, навпаки – регіони будуть сподіватися, що в Москві з’явиться нова система – більш справедлива, менш централістська – і будуть намагатися на це впливати, – зазначив він.

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Путін планує відхід на пенсію

Ухвалення в Росії низки законів наштовхнуло журналістів на припущення, що російський президент готовий віддати владу.

Російські депутати внесли у парламент два законопроекти, які передбачають особливі положення для колишніх президентів.

Мова йде про довічне місце для президента в якості сенатора в Раді Федерації Росії та довічний імунітет від кримінального переслідування.

Також на майбутній відхід на пенсію натякає стан здоров’я Путіна, який, як пишуть у ЗМІ, може страждати від хвороби Паркінсона.

Фото: Кремль