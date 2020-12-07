PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Росія
Анастасія Дячкіна |

Путин и Меркель обсудили перемирие на Донбассе

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили соблюдение перемирия на Донбассе. Лидеры провели телефонный разговор.

Путин и Меркель выразили удовлетворение соблюдением перемирия на Донбассе.

— Во время обмена мнениями с удовольствием констатировали, что в целом поддерживается перемирие, введенное в соответствии с подписанными в июле Меры по усилению режима прекращения огня, — сообщили в Кремле.

ЧитайтеВоенные на Донбассе 4 месяца сохраняют мир, пока ведутся “диванные войны” — Зеленский

Помимо этого, Меркель и Путин поговорили о вакцине против коронавируса и о ситуации в Нагорном Карабахе.

Российские войска на Донбассе

Сейчас на Донбассе находятся около 3 тыс. кадровых российских военных (офицеров, помогающих местным командирам).

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак отметил, что это данные, которыми располагает украинская разведка.

А вот численность войск боевиков на Донбассе составляет около 35,5 тыс. человек. Укомплектованность боевиков достигает 80%.

Источник: Пресс-служба Кремля

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх