Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили соблюдение перемирия на Донбассе. Лидеры провели телефонный разговор.
Путин и Меркель выразили удовлетворение соблюдением перемирия на Донбассе.
— Во время обмена мнениями с удовольствием констатировали, что в целом поддерживается перемирие, введенное в соответствии с подписанными в июле Меры по усилению режима прекращения огня, — сообщили в Кремле.
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Помимо этого, Меркель и Путин поговорили о вакцине против коронавируса и о ситуации в Нагорном Карабахе.
Российские войска на Донбассе
Сейчас на Донбассе находятся около 3 тыс. кадровых российских военных (офицеров, помогающих местным командирам).
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак отметил, что это данные, которыми располагает украинская разведка.
А вот численность войск боевиков на Донбассе составляет около 35,5 тыс. человек. Укомплектованность боевиков достигает 80%.
Источник: Пресс-служба Кремля