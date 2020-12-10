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Факты / Мир
Ольга Тетеріна |

Латвия нашла сальмонеллу в украинских яйцах

В латвийской продовольственно-ветеринарной службе заявили о найденной бактерии сальмонеллы в куриных яйцах, которые произвели в Украине.

— Согласно результатам лабораторных исследований, сальмонеллу обнаружили в одном образце свежих куриных яиц, — заявили в службе.

Ответственная служба взяла пробы на анализ яиц из свежей партии товара во время усиленных пограничных проверок яичных продуктов, которые ввозят с Украины.

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В этом году латвийская служба исследовала 509 образцов яиц и яичных продуктов, которые происходят из Украины, из них 198 образцов на сальмонеллу и 311 образцов на остатки наркотиков. Бактерию обнаружили в двух образцах яичных продуктов.

Новые санитарные нормы в школах Украины

С 1 января 2021 в Украине будет действовать новый санитарный регламент для общеобразовательных учебных заведений.

Новые правила разработало Министерство здравоохранения, а документ утвердили еще 25 сентября 2020.

Источник: PVD

Фото: Depositphotos

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