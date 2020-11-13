Державна служба статистики оприлюднила середні ціни на товари та послуги в Україні за жовтень 2020 року. Виявилось, що найдорожчі породукти – яйця, соняшникова олія та цукор.

За даними служби, овочі дешевшають, а продукти нового врожаю – дорожчають. Так, яйця подорожчали на 23,3%, десяток коштує до 22,2 грн.

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Цукор цього місяця коштує до 18,3 грн. за кілограм, він подорожчав на 22,5%. Соняшникова олія піднялась у вартості на 6,9% та коштує до 37,5 грн за літр.

Овочі дешевшають. Тепер кілограм моркви можна купити до 6,9 грн (-12,9%), цибулю до 5,3 грн за кілограм (-7,2%), буряк до 5,5 грн за кілограм (4,0%).

Також у Держстаті зазначили, що ціни за сигарети преміум-класу піднялись на 2,2%, їх можна купити до 55,9 грн за пачку. На горілку ціна знизилась на 0,1%, пляшку, об’ємом 0,5 л можна купити до 92,5 грн.

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За статистикою, українці витрачають на продукти та їжу майже половину своїх доходів. На думку експертів, найбільше цьогоріч здорожчає олія, хліб та цукор. Виробництво аграрної продукції скоротиться на 10%, зерна і пшениці – на 20%, соняшника та цукру – в межах 30%.

Недоотриманий врожай зернових також вплине і на м’ясну та молочну продукцію. Свинина може здорожчати до 20%.