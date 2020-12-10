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Факти / Світ
Ольга Тетеріна |

Латвія знайшла сальмонелу в українських яйцях

У латвійській продовольчо-ветеринарній службі заявили про знайдену бактерію сальмонели в курячих яйцях, які виробили в Україні.

– Згідно з результатами лабораторних досліджень, сальмонелу виявили в одному зразку свіжих курячих яєць, – заявили в службі.

Відповідальна служба взяла проби на аналіз яєць зі свіжої партії товару під час посилених прикордонних перевірок яєчних продуктів, які ввозять з України.

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Цього року латвійська служба дослідила 509 зразків яєць та яєчних продуктів, що походять з України, з них 198 зразків на сальмонелу та 311 зразків на залишки наркотиків. Бактерію виявили ​​у двох зразках яєчних продуктів.

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Джерело: PVD

Фото: Depositphotos

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