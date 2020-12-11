В Великобритании сократили срок самоизоляции для туристов

В Великобритании сократили период самоизоляции для туристов из-за рубежа и для тех, кто контактировал с больным коронавирусом, с 14 дней до 10.

Такое решение вступит в силу в стране с понедельника, 14 декабря. Оно будет действовать на территории Англии, Шотландии и Северной Ирландии. В Уэльсе сокращенный срок самоизоляции уже заработал.

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По решению британских властей, сокращение времени изоляции поможет людям быстрее вернуться к работе и учебе, что положительно повлияет на восстановление экономики.

Карантин в Великобритании

Правительство Великобритании решил смягчить карантин на Рождество. Смягчение будет действовать с 23 до 27 декабря.

В этот период разрешено свободное передвижение по стране для жителей Шотландии, Англии и Уэльса, а для североирландцев — с 22 до 28 декабря.