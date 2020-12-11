PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Оксана Доротюк |

У Великій Британії скоротили термін самоізоляції для туристів

У Великій Британії скоротили період самоізоляції для туристів з-за кордону та для тих, хто контактував з хворим на коронавірус, з 14 днів до 10.

Таке рішення набуде чинності у країні з понеділка, 14 грудня. Воно діятиме на території Англії, Шотландії та Північної Ірландії. В Уельсі скорочений термін самоізоляції вже запрацював.

Читайте: Британія розпочала вакцинацію від Covid-19, першою стала 90-річна жінка

За рішенням британської влади, скорочення часу ізоляції допоможе людям швидше повернутися до роботи і навчання, що позитивно вплине на відновлення економіки.

Карантин у Великій Британії

Уряд Великої Британії вирішив пом’якшити карантинні обмеження на Різдво. Пом’якшення діятимуть з 23 до 27 грудня.

У цей період дозволятиметься вільне пересування країною для жителів Шотландії, Англії та Вельсу, а для північноірландців – з 22 до 28 грудня.

Джерело: Reuters

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка