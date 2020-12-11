У Великій Британії скоротили термін самоізоляції для туристів

У Великій Британії скоротили період самоізоляції для туристів з-за кордону та для тих, хто контактував з хворим на коронавірус, з 14 днів до 10.

Таке рішення набуде чинності у країні з понеділка, 14 грудня. Воно діятиме на території Англії, Шотландії та Північної Ірландії. В Уельсі скорочений термін самоізоляції вже запрацював.

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За рішенням британської влади, скорочення часу ізоляції допоможе людям швидше повернутися до роботи і навчання, що позитивно вплине на відновлення економіки.

Карантин у Великій Британії

Уряд Великої Британії вирішив пом’якшити карантинні обмеження на Різдво. Пом’якшення діятимуть з 23 до 27 грудня.

У цей період дозволятиметься вільне пересування країною для жителів Шотландії, Англії та Вельсу, а для північноірландців – з 22 до 28 грудня.