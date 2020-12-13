Великобритания оправдала экс-министра, обвиняемого в изнасиловании коллеги

В Великобритании закрыли дело бывшего министра и депутата от консерваторов, которого обвинили в изнасиловании.

Называть имя фигуранта дела в полиции отказались.

Известно, что в конце лета жалобу подала бывшая работница британского парламента, однако ее обвинения “не были доказаны никакими фактами”.

В разгар секс-скандала британская общественность призвала консерваторов немедленно исключить депутата из рядов партии, однако это решение было отложено до завершения следствия.

Отмечается, что полиция проверила все четыре инцидента, указанные анонимом.

Они произошли между июлем 2019 — январем 2020 годов в таких районах Лондона как Вестминстер, Ламбете и Хэкни.

Депутатское дело об изнасиловании в Украине

В ноябре 2019 стало известно о деле нардепа Романа Иванисова, который в 1990-х был осужден за изнасилование несовершеннолетней.

Ранее народный избранник опровергал такую ​​информацию, однако в генпрокуратуре подтвердили факт судимости по обвинению в изнасиловании.

Информацию о деле распространил бывший нардеп Игорь Мосийчук, отметив, что она якобы до сих пор не погашенна.

После скандала Роман Иванисов вышел из фракции Слуга народа, однако составлять депутатский мандат отказался.