Велика Британія виправдала екс-міністра, звинуваченого у зґвалтуванні колеги

У Великій Британії закрили справу колишнього міністра та депутата від консерваторів, якого було звинувачено у зґвалтуванні.
Називати ім’я фігуранта справи у поліції відмовилися.
Відомо, що наприкінці літа скаргу подала колишня працівниця британського парламенту, однак її звинувачення “не було доведено жодними фактами”.
У розпал секс-скандалу британська громадськість закликала консерваторів негайно виключити депутата з лав партії, однак це рішення було відкладено до завершення слідства.
Зазначається, що поліція перевірила усі чотири інциденти, вказані анонімом.
Вони сталися між липнем 2019-січнем 2020 років у таких районах Лондона як Вестмінстер, Ламбеті та Хекні.
Депутатська справа зґвалтування в Україні
У листопаді 2019 року стало відомо про справу нардепа Романа Іванісова, який у 1990-х був засуджений за зґвалтування неповнолітньої.
Раніше народний обранець спростовував таку інформацію, однак у генпрокуратурі підтвердили факт судимості за обвинуваченням у зґвалтуванні.
Інформацію про справу поширив колишній нардеп Ігор Мосійчук, зауваживши, що вона нібито досі не є погашеною.
Після скандалу Роман Іванісов вийшов із фракції Слуга народу, однак складати депутатський мандат відмовився.