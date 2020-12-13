Велика Британія виправдала екс-міністра, звинуваченого у зґвалтуванні колеги

У Великій Британії закрили справу колишнього міністра та депутата від консерваторів, якого було звинувачено у зґвалтуванні.

Називати ім’я фігуранта справи у поліції відмовилися.

Відомо, що наприкінці літа скаргу подала колишня працівниця британського парламенту, однак її звинувачення “не було доведено жодними фактами”.

У розпал секс-скандалу британська громадськість закликала консерваторів негайно виключити депутата з лав партії, однак це рішення було відкладено до завершення слідства.

Зазначається, що поліція перевірила усі чотири інциденти, вказані анонімом.

Вони сталися між липнем 2019-січнем 2020 років у таких районах Лондона як Вестмінстер, Ламбеті та Хекні.

Депутатська справа зґвалтування в Україні

У листопаді 2019 року стало відомо про справу нардепа Романа Іванісова, який у 1990-х був засуджений за зґвалтування неповнолітньої.

Раніше народний обранець спростовував таку інформацію, однак у генпрокуратурі підтвердили факт судимості за обвинуваченням у зґвалтуванні.

Інформацію про справу поширив колишній нардеп Ігор Мосійчук, зауваживши, що вона нібито досі не є погашеною.

Після скандалу Роман Іванісов вийшов із фракції Слуга народу, однак складати депутатський мандат відмовився.