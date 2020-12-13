Президент Армении Армен Саркисян требует созвать внеочередное заседание парламента. Он заявил о нарушении азербайджанскими вооруженными силами перемирия в Нагорном Карабахе.

— 12 декабря Вооруженные силы Азербайджана, нарушив объявленный 9 ноября режим прекращения огня, захватили село Хин-Тагер в Гадруцком районе Арцаха и выдвинулись в сторону села Хцаберд того же района. Президент призывает срочно провести внеочередное заседание парламента, — сообщили в пресс-службе.

Во время заседания, парламент планирует рассмотреть причины этой ситуации в Гадруцком районе и пути выхода из нее.

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Кроме того, Саркисян обратился в Министерство обороны и МИД. Он просит немедленно сообщить общественности о ситуации в Арцахе.

Вечером 12 декабря минобороны Армении заявило, что вооруженные силы Азербайджана начали наступление в Нагорном Карабахе.

В ведомстве отметили, что армянские войска “применяют соответствующие действия” для отражения атаки. Какие именно, информации пока нет.

Источник: Президентский аппарат