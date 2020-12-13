Президент Вірменії Армен Саркісян вимагає скликати позачергове засідання парламенту. Він заявив про порушення азербайджанськими збройними силами перемир’я у Нагірному Карабаху.

– 12 грудня Збройні сили Азербайджану, порушивши оголошений 9 листопада режим припинення вогню, захопили село Хін-Тагер у Гадруцькому районі Арцаху і висунулися у бік села Хцаберд того ж району. Президент закликає терміново провести позачергове засідання парламенту, – повідомили в прес-службі.

Під час засідання, парламент планує розглянути причини цією ситуації у Гадруцькомі районі та шляхи виходу з неї.

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Крім того, Саркісян звернувся до Міністерства оборони і МЗС. Він просить негайно повідомити громадськість про ситуацію в Арцаху.

Ввечері 12 грудня міноборони Вірменії заявило, що збройні сили Азербайджану почали наступ в Нагірному Карабаху.

У відомстві наголосили, що вірменські війська “застосовують відповідні дії” для відбиття атаки. Які саме, інформації поки немає.

Джерело: Президентський апарат