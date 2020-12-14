В Индии сотрудники разгромили завод, на котором собирали iPhone

В Индии около двух тысяч сотрудников завода по производству iPhone разгромили предприятие во время беспорядков.

Сотрудники после ночной смены разрушили мебель, производственные мощности и даже попытались поджечь автомобиль.

Причиной беспорядков могли стать долги по зарплате.

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— Сотрудники были раздражены из-за невыплаты компанией сумм, обещанных при найме на работу, — отмечают источники.

Karnataka: 156 arrested for violence at iPhone plant in Kolar https://t.co/L8jnF9Ie39 — TOI Bengaluru (@TOIBengaluru) December 14, 2020

На разгромленном заводе собирали смартфон iPhone SE от Apple и высокотехнологичные гаджеты других компаний.

Штраф Apple

Apple заплатит $113 млн, чтобы урегулировать государственное расследование по делу о “batterygate”.

Компания заплатит штатам, включая Калифорнию, Техас и Аризону деньги, чтобы уладить обвинения в том, что она замедлила работу iPhone с целью побудить клиентов покупать новые.

Источник: The Times of India