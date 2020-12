В Индии сотрудники разгромили завод, на котором собирали iPhone

В Индии около двух тысяч сотрудников завода по производству iPhone разгромили предприятие во время беспорядков.

Сотрудники после ночной смены разрушили мебель, производственные мощности и даже попытались поджечь автомобиль.

Причиной беспорядков могли стать долги по зарплате.

Karnataka: 156 arrested for violence at iPhone plant in Kolar https://t.co/L8jnF9Ie39

— TOI Bengaluru (@TOIBengaluru) December 14, 2020