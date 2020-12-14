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Анастасія Дячкіна |

В Індії співробітники розгромили завод, на якому збирали iPhone

В Індії близько двох тисяч співробітників заводу із виробництва iPhone розгромили підприємство під час заворушень.

Співробітники після нічної зміни зруйнували меблі, виробничі потужності і навіть спробували підпалити автомобіль.

Причиною заворушень могли стати борги по зарплаті.

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– Співробітники були роздратовані через невиплату компанією сум, обіцяних під час найму на роботу, – зазначають джерела.

На розгромленому заводі збирали смартфон iPhone SE від Apple й високотехнологічні гаджети інших компаній.

Штраф Apple

Apple заплатить $113 млн, щоб врегулювати державне розслідування у справі про “batterygate”.

Компанія заплатить штатам, зокрема Каліфорнії, Техасу та Арізоні гроші, щоб залагодити звинувачення в тому, що вона загальмувала роботу iPhone з метою спонукати клієнтів купувати нові.

Джерело: The Times of India

Фото: Pixabay

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