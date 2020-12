В Індії близько двох тисяч співробітників заводу із виробництва iPhone розгромили підприємство під час заворушень.

Співробітники після нічної зміни зруйнували меблі, виробничі потужності і навіть спробували підпалити автомобіль.

Причиною заворушень могли стати борги по зарплаті.

Читайте: Користуються ідеями Джобса: Дуров назвав iPhone 12 Pro шматком заліза

Karnataka: 156 arrested for violence at iPhone plant in Kolar https://t.co/L8jnF9Ie39

— TOI Bengaluru (@TOIBengaluru) December 14, 2020