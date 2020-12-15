В Венгрии ограничили право однополых пар усыновлять и воспитывать детей.

В Конституцию страны внесли поправку, которая определяет, что отцом ребенка может быть лишь мужчина, а матерью — женщина. Изменения поддержали 134 депутата, 45 — были против, еще пятеро — воздержались.

Также в стране внесли изменения в законодательство, которые защищают права ребенка идентифицировать себя со своим полом при рождении. Родители же должны воспитывать его в соответствием с этим правом и с канонами христианской культуры Венгрии.

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Также в стране определили, что лишь семьи, люди, которые находятся в браке, могут усыновлять детей. Одиноким необходимо дополнительное разрешение. Такими изменениями в стране хотят возродить традиционные семейные ценности.

Позиция Ватикана по однополым бракам

В октябре 2020 года Папа Римский Франциск публично поддержал гражданские союзы между представителями ЛГБТ-сообщества.

До этого он лишь неофициально озвучивал подобную позицию.

Подробнее об отношении к однополым бракам в Европе читайте на Фактах ICTV.

Источник: Hungary Today, RFE/RL