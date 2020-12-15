В Угорщині обмежили право одностатевих пар усиновлювати і виховувати дітей.

До Конституції країни внесли поправку, яка визначає, що батьком дитини може бути лише чоловік, а матір’ю – жінка. Зміни підтримали 134 депутати, 45 – були проти, ще п’ятеро – утрималося.

Також в країні внесли зміни у законодавство, які захищають права дитини ідентифікувати себе зі своєю статтю під час народження. Батьки ж повинні виховувати її відповідно до цього права та канонів християнської культури Угорщини.

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Також в країні визначили, що лише сім’ї, люди, які перебувають у шлюбі, можуть усиновлювати дітей. Самотнім необхідно отримати додатковий дозвіл. Завдяки таким змінам у країні хочуть відродити традиційні сімейні цінності.

Позиція Ватикану щодо одностатевих шлюбів

У жовтні 2020 року Папа Римський Франциск публічно підтримав цивільні союзи між представниками ЛГБТ-спільноти.

До цього він лише неофіційно озвучував подібну позицію.

Детальніше про ставлення до одностатевих шлюбів у Європі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Hungary Today, RFE/RL