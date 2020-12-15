Медицинские работники составляют 3% от всего населения планеты, но одновременно на них приходится около 14% всех случаев заражения коронавирусом.

Об этом на брифинге заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреесус.

— Пандемия напомнила всем нам о героическом ежедневном труде работников здравоохранения. Они составляют, по оценкам, 3% мирового населения, однако на них приходится 14% всех случаев инфицирования Covid-19, — сообщил глава ВОЗ.

Читайте: Только каждый четвертый: почему в Украине не страхуют медиков от Covid-19

Он отметил, что сейчас особенно остро стоит вопрос защиты медиков различными спецсредствами.

В 47 наименее развитых странах мира даже нет базового водоснабжения в каждом втором медучреждении.

Коронавирус в мире

По состоянию на утро 15 мая в мире зарегистрировали 73 190 418 случаев коронавируса. За весь период пандемии умерли 1,627 млн пациентов, 51 323 676 человек выздоровели.

В мировом рейтинге распространения коронавируса Украина занимает 17 место — между Южной Африкой и Перу.