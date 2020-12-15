Медичні працівники становлять 3% від усього населення планети, але водночас на них припадає близько 14% всіх випадків зараження коронавірусом.

Про це на брифінгу заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреєсус.

– Пандемія нагадала всім нам про героїчну щоденну працю працівників охорони здоров’я. Вони складають, за оцінками, 3% світового населення, проте на них припадає 14% всіх випадків інфікування Covid-19, – повідомив глава ВООЗ.

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Він зазначив, що наразі особливо гостро стоїть питання захисту медиків різними спецзасобами.

У 47 найменш розвинених країнах світу навіть немає базового водопостачання в кожній другій медустанові.

Коронавірус у світі

Станом на ранок 15 грудня у світі зареєстрували 73 190 418 випадків коронавірусу. За весь період пандемії померли 1 млн 627 тис. пацієнтів, 51 323 676 осіб одужали.

У світовому рейтингу поширення коронавірусу Україна займає 17 місце – між Південною Африкою та Перу.