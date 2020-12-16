ВООЗ направить в Ухань розслідувальну групу – дата

Група міжнародних експертів під егідою ВООЗ відвідає китайський Ухань, де було виявлено перший у світі випадок коронавірусу.

Розслідування почнеться вже на початку 2021 року і протриває 4-5 місяців.

Ще до оголошення пандемії Covid-19 експерти ВООЗ запевняли, що смертельний вірус передався від тварин людям на так званому вологому ринку, де можна було придбати сире м’ясо десятки видів екзотичних тварин.

Разом із швидким поширенням вірусу світом змінювалася й думка дослідників. Тепер вважається, що спалах міг просто посилитися на ринку.

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За попередньою інформацією, вірус походить від кажанів, але проміжна тварина-господар, яка передала його від летючих мишей людині, досі залишається невідомою.

Зазначається, що Китай майже півроку відмовлявся від надання можливості провести розслідування щодо природи походження коронавірусу.

Вірус розроблено в лабораторії – версія США

Ще навесні 2020 року один із найвідоміших телеканалів США Fox News заявив, що коронавірус розробили у китайській лабораторії як біологічну зброю проти людства.

За їхніми джерелами, перша людина, яка інфікувалася коронавірусом – це працівник лабораторії Інституту вірусології в китайському місті Ухань.

Згодом найактивнішим захисником цієї версії став і сам президент США Дональд Трамп.

У розпал пандемії одразу декілька американських штатів оформили судові позови проти офіційного Пекіну за звинуваченнями у навмисному поширенні небезпечного вірусу.