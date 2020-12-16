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Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

ВООЗ направить в Ухань розслідувальну групу – дата

Група міжнародних експертів під егідою ВООЗ відвідає китайський Ухань, де було виявлено перший у світі випадок коронавірусу.

Розслідування почнеться вже на початку 2021 року і протриває 4-5 місяців.

Ще до оголошення пандемії Covid-19 експерти ВООЗ запевняли, що смертельний вірус передався від тварин людям на так званому вологому ринку, де можна було придбати сире м’ясо десятки видів екзотичних тварин.

ВООЗ направить в Ухань розслідувальну групу – дата

Разом із швидким поширенням вірусу світом змінювалася й думка дослідників. Тепер вважається, що спалах міг просто посилитися на ринку.

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За попередньою інформацією, вірус походить від кажанів, але проміжна тварина-господар, яка передала його від летючих мишей людині, досі залишається невідомою.

Зазначається, що Китай майже півроку відмовлявся від надання можливості провести розслідування щодо природи походження коронавірусу.

Вірус розроблено в лабораторії – версія США

Ще навесні 2020 року один із найвідоміших телеканалів США Fox News заявив, що коронавірус розробили у китайській лабораторії як біологічну зброю проти людства.

За їхніми джерелами, перша людина, яка інфікувалася коронавірусом – це працівник лабораторії Інституту вірусології в китайському місті Ухань.

Згодом найактивнішим захисником цієї версії став і сам президент США Дональд Трамп.

У розпал пандемії одразу декілька американських штатів оформили судові позови проти офіційного Пекіну за звинуваченнями у навмисному поширенні небезпечного вірусу.

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