Росія і Німеччина обговорили спільне виробництво вакцини від Covid-19

Російська Федерація та Німеччина обговорили спільне виробництво вакцини від Covid-19. Міністр охорони здоров’я РФ провів телефонну розмову зі своїм німецьким колегою.

Очільник МОЗ Німеччини Єнс Шпан повідомив про готовність до співпраці. Німеччина може залучити свої підприємства до виготовлення російських вакцин.

Керівники міністерств домовилися провести ще одну бесіду щодо пошуку виробничих потужностей для співпраці.

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Російські розробники вакцини оцінили її ефективність у 100%

Розробники вакцини Супутник V повідомили, що їхній препарат ефективний на 91,4%. Однак у складних випадках він може проявляти ефективність 100%.

Таку заяву вони зробили на основі проведеного дослідження, у якому взяли участь 22 714 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я Російської Федерації