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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Спасали от него жену: во Франции мужчина застрелил трех полицейских

Обновлено в 10.15. По информации Министерства внутренних дел Франции, мужчину нашли мертвым, его личность устанавливается.

Во Франции мужчина застрелил трех полицейских, которые приехали на вызов, а четвертого ранил. Правоохранители пытались спасти женщину, которая пострадала от насилия партнера.

Она взобралась на крышу дома, чтобы спрятаться. При попытке помочь ей двое офицеров получили огнестрельное ранение, один из них погиб.

После этого мужчина поджег дом и застрелил еще двух правоохранителей. Пока неизвестно, удалось ли его задержать, однако женщину переместили в безопасное место.

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Источник: Le Figaro

Фото: Depositphotos

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