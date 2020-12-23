Спасали от него жену: во Франции мужчина застрелил трех полицейских

Обновлено в 10.15. По информации Министерства внутренних дел Франции, мужчину нашли мертвым, его личность устанавливается.

Во Франции мужчина застрелил трех полицейских, которые приехали на вызов, а четвертого ранил. Правоохранители пытались спасти женщину, которая пострадала от насилия партнера.

Она взобралась на крышу дома, чтобы спрятаться. При попытке помочь ей двое офицеров получили огнестрельное ранение, один из них погиб.

После этого мужчина поджег дом и застрелил еще двух правоохранителей. Пока неизвестно, удалось ли его задержать, однако женщину переместили в безопасное место.

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В Хмельницкой области мужчина убил беременную жену

В Хмельницкой области 35-летний мужчина убил свою жену с помощью кочерги. 27-летняя женщина была беременной, супруги часто выпивали. Какой срок грозит фигуранту дела за совершенное преступление, читайте в материале.

Источник: Le Figaro