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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Рятували від нього дружину: у Франції чоловік застрелив трьох поліцейських

Оновлено о 10.15. За інформацією Міністерства внутрішніх справ Франції, чоловіка знайшли мертвим, його особистіть наразі встановлюється.

У Франції чоловік застрелив трьох поліцейських, які приїхали на виклик, а четвертого поранив. Правоохоронці намагалися врятувати жінку, яка потерпіла від насильства партнера.

Вона вилізла на дах будинку, щоб сховатися. Під час спроби допомогти їй двоє офіцерів отримали вогнепальне поранення, один з них загинув.

Після цього чоловік підпалив будинок і застрелив ще двох правоохоронців. Наразі невідомо, чи вдалося його затримати, однак жінку перемістили у безпечне місце.

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На Хмельниччині чоловік вбив вагітну дружину

У Хмельницькій області 35-річний чоловік вбив свою дружину за допомогою кочерги. 27-річна жінка була вагітною, подружжя часто випивало. Який термін загрожує фігуранту справи за скоєний злочин, читайте у матеріалі.

Джерело: Le Figaro

Фото: Depositphotos

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