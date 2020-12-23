Трамп помиловал двух фигурантов дела о вмешательстве РФ в выборы США

Действующий президент США незадолго до окончания своего президентского срока решил помиловать 15 человек. 22 декабря он подписал указ о полном помиловании 15 человек, а еще пяти смягчил приговоры.
В списке есть двое мужчин, подозреваемых по делу о вмешательстве Российской Федерации в выборы США. Это бывший советник по иностранным делам Джордж Пападополус, а также Алекс ван дер Цваан — гражданин Нидерландов.
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Трамп отказался подписывать закон о помощи во время пандемии
Дональд Трамп отказался подписывать проект закона о выделении материальной поддержки американцам. Дело в том, что документ предусматривает помощь в размере $600, президент назвал такую сумму позорной.
Вместо этого он предлагает увеличить сумму чуть ли не вдвое.
Источник: Белый дом