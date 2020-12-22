Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, согласно которому все будущие государственные здания должны быть “красивыми” и строиться в классическом греческом, римском или подобном стиле.

Трамп выдал документ под названием Развитие красивой федеральной общественной архитектуры, согласно которому будет создан консультативный совет, предоставляющий свое мнение президентам относительно зданий.

Действующий президент считает, что сейчас федеральные здания США изображены в грубых планах прошлого века. Здания правительства должны выглядеть привлекательно для американцев, как Белый дом.

Читайте: Сторонники Трампа проведут ему виртуальную “инаугурацию”

— Проекты федеральных зданий должны, как и любимые американские знаковые дома, улучшать и украшать общественное пространство, вдохновлять человеческий дух, облагораживать Соединенные Штаты, вызывать уважение широкой общественности и, где уместно, уважать архитектурное наследие, — сказал Трамп.

В Американском институте архитекторов заявили, что они против распоряжения Трампа, ведь именно граждане должны решать, какие архитектурные проекты им нравятся больше.

Кроме того, Дональд Трамп 22 декабря встретился с группой законодателей-республиканцев, чтобы попробовать в Конгрессе доказать, что президентские выборы в США, состоявшиеся 3 ноября, были сфальсифицированы.

Конгресс 6 января 2021 должен утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, которые подтвердили победу Джо Байдена.

Источник: White House