Хронология катастроф: какие происшествия произошли в 2020 году

Сбитый самолет, масштабные пожары, теракты и пандемия. Кажется, что это начало фильма-катастрофы, но для Украины это — реалии 2020 года.

В начале года Украина потеряла 11 граждан, погибших в результате трагической катастрофы самолета МАУ. Из-за одной ошибки десятки семей потеряли своих родных, которые должны были безопасно долететь до пункта назначения.

Это одно из ряда страшных событий, постигших не только наше государство, но и весь мир. Новые витки вооруженных конфликтов, терактов из-за карикатур, страшные разрушения и, наконец, пандемия коронавируса.

Часто в конце года желают оставить все проблемы позади. Факты ICTV предлагают вспомнить худшие события 2020 года и вместе войти в новый год с надеждами на лучшее.

Пожары в Австралии (январь-март 2020)

Хотя лесные пожары в Австралии начались еще в 2019 году, они продолжались и в 2020-м. Это были пожары невероятных масштабов, которые уничтожали не только ареалы жизни животных, но и тысячи зданий. В пожарах погибли десятки тысяч животных, а также 34 человека.

Последние очаги возгорания в Новом Южном Уэльсе потушили 4 марта. Убытки от пожаров были колоссальными.

По состоянию на 9 марта сгорела область площадью примерно в 18,6 млн га, уничтожено около 5,9 тыс. зданий.

В худшие дни качество воздуха в восточных и южных штатах Австралии падало до опасных уровней.

Катастрофа самолета МАУ (8 января)

2020 год для Украины начался со страшной трагедии — 8 января стало известно, что неподалеку от иранского Тегерана разбился самолет Boeing 737, принадлежащий компании Международные авиалинии Украины.

Это стало первой аварией самолета украинской компании. На борту находились 176 граждан из разных стран (в том числе 11 украинцев), в результате аварии никто не выжил.

В течение первых дней Иран опровергал версии экспертов относительно возможного сбивания пассажирского авиалайнера. Однако уже 11 января Генштаб Вооруженных сил страны подтвердил эту информацию. Причиной катастрофы стала ошибка военных.

Сейчас черные ящики с самолета МАУ расшифровали, однако расследование всех обстоятельств катастрофы продолжается.

Хотя Иран и обещал выплатить компенсации семьям погибших, этого до сих пор не сделали. А недавно из проекта бюджета страны изъяли расходы на соответствующее возмещение.

Объявление пандемии коронавируса (11 марта)

Крупнейшей катастрофой для человечества и Украины в этом году стал коронавирус Covid-19, а точнее его распространение по миру. Впервые о новой болезни стало известно в конце 2019 года, но тогда на нее мало кто обращал внимание.

Ни одна страна мира не была готова к вспышкам инфекции, особенно государства, которые находятся вдали от Китая. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила, что распространение Covid-19 является пандемией.

В том же месяце с новым заболеванием познакомилась и Украина, быстро введя жесткий карантин, который должен был остановить распространение инфекции. Маски, социальная дистанция и антисептики стали нормой для нашего государства и всего мира.

В декабре количество случаев Covid-19 в Украине превысило отметку в 1 млн. Жертвами заболевания стали уже более 17 тыс. пациентов. В мире выявлено более 78 млн случаев коронавируса, более 1,7 млн из них — летальные.

Но сейчас в мире начинают первые вакцинации от коронавируса. Поэтому есть надежда, что к середине следующего года пандемию удастся взять под контроль.

Лесные пожары в Чернобыльской зоне (апрель)

4 апреля на территории Чернобыльской зоны отчуждения начались лесные пожары, масштаб которых всего за день составил 100 га.

Потушить их смогли лишь через 10 суток, поскольку часто очаги возгорания находились в труднодоступных местах. Добавил проблем и ветер, который часто менял свое направление.

16 апреля оставалось всего несколько очагов тления пожара, однако из-за сильного ветра огонь вспыхнул с новой силой. В общем понадобилось около месяца для того, чтобы полностью потушить пламя.

Вскоре после начала пожара правоохранители задержали 27-летнего жителя села Раговка, который ради забавы поджег траву и мусор в трех местах. Однако огонь быстро перекинулся дальше, после чего мужчина уже не смог его погасить.

Вскоре задержали еще нескольких мужчин, которых также подозревали в сожжении мусора.

Убийство Джорджа Флойда (25 мая)

25 мая в США во время задержания правоохранителями умер афроамериканец Джордж Флойд. Полицейский Дэвид Шовин прижимал мужчину к земле, став ему коленом на шею.

Флойд неоднократно повторял, что не может дышать, однако Шовин не реагировал на жалобы и продолжал держать колено на его шее, даже после значительного ухудшения состояния мужчины.

Медикам, которые прибыли на место происшествия, не удалось спасти жизнь задержанного. Впоследствии вскрытие показало, что действия полицейского привели к смерти Флойда. Против четырех участников задержания возбуждены уголовные дела.

Также из-за смерти Флойда в США начались массовые протесты, которые переросли в движение Black Lives Matter. Его поддержали во многих странах мира, привлекая внимание к проблемам расизма и полицейского насилия.

Взрывы в порту Бейрута (4 августа)

В начале августа в ливанском городе Бейрут произошло два сверхмощных взрыва. Второй был настолько сильным, что разрушил припортовую инфраструктуру. Разрушительную силу ощутили на себе все жители в радиусе 10 км. Сила взрыва составляла около 2 килотонн, что в 10 раз меньше мощности ядерной бомбы, которую сбросили на Хиросиму.

К катастрофе привело неосторожное обращение вблизи аммиачной селитры (нитрат аммония), которую часто используют в качестве удобрения или компонента взрывчатки. Примерно 2,7 тыс. тонн нитрата аммония хранились в порту шесть лет, без соблюдения необходимых мер безопасности. Взрыв произошел во время проведения поблизости сварочных работ.

В результате происшествия погибли по меньшей мере 220 человек, 6 тыс. были ранены. Около 300 тыс. граждан потеряли свои дома, из-за чего коронавирусный кризис в Ливане только усилился.

Выборы и протесты в Беларуси (9 августа)

В начале августа в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых победу якобы одержал Александр Лукашенко, который уже более 20 лет руководит страной.

Народ подозревал, что власть прибегла к фальсификации, поэтому начались массовые протесты, на которых правоохранители показали свое истинное лицо. В сети распространяли сотни видео, на которых спецназовцы били и “паковали” даже мирных участников акции.

Большинство стран мира до сих пор не признают Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Можно сказать, к ним присоединилась и Украина.

— Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя “инаугурация” А. Лукашенко не означает признание его легитимным главой белорусского государства, — заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Хотя протестная активность несколько угасла, люди пытаются добиться для себя честных выборов, а страны давят на руководство Беларуси санкциями.

Отравление Навального (20 августа)

А в России продолжают “экспериментировать” с отравлением известных личностей. На этот раз жертвой стал оппозиционер Алексей Навальный — 20 августа на борту самолета ему стало плохо, из-за чего пришлось совершить экстренную посадку.

Навального сразу госпитализировали, оказали ему неотложную помощь и ввели в искусственную кому. Российские врачи якобы сразу же начали проверять наличие ядовитых веществ в организме оппозиционера, но ничего не нашли. Через несколько дней пациента отправили в немецкую клинику Шарите, где он лечился до 22 сентября.

В то же время Германия заявила, что в организме Навального обнаружили яд из группы Новичок, который часто использовали в РФ. Эту информацию подтвердили и в Организации по запрещению химического оружия, однако добавили, что это новый тип химиката, который еще не внесли в список запрещенных веществ.

Российские власти опровергают возможную причастность к отравлению и вообще говорят, что ухудшение здоровья Навального не связано с попыткой его убийства. Поэтому и не открывают дело. В то же время оппозиционер опубликовал расследование, в котором называет имена всех причастных к его отравлению.

А недавно Навальный даже позвонил одному из подозреваемых в своем отравлении и узнал подробности спецоперации.

Падение самолета под Чугуевом (25 сентября)

Ужасная трагедия для Украины состоялась в сентябре. Самолет Ан-26Ш с курсантами Харьковского национального университета воздушных сил им. Кожедуба и офицерами разбился, совершая посадку на аэродроме.

В результате катастрофы погибли 26 членов экипажа, один курсант чудом выжил.

Предварительно сообщали о том, что крушение произошло в результате проблем с левым двигателем самолета, которые заметил экипаж и пытался вернуться на аэродром.

По факту падения самолета начали расследование. Правительственная комиссия пришла к выводу, что авария произошла из-за:

недостаточной подготовки к чрезвычайным ситуациям;

отсутствия контроля за организацией полетов руководством Харьковского национального университета воздушных сил;

нарушения плановой таблицы полетов;

взлета конвейером;

системных нарушений правил полетов в ВУЗе;

отказа системы управления двигателя.

Начало Второй карабахской войны (27 сентября)

В сентябре война за Нагорный Карабах вспыхнула с новой силой. Азербайджан и Армения с разницей в несколько часов сообщили о том, что другая сторона начала военные действия.

Вскоре после этого Азербайджан начал наступление. В конце дня государство ввело военное положение и комендантский час, а 28 сентября в стране объявили о частичной мобилизации населения.

С первых дней ближайшие соседи, в частности РФ и Турция, призывали стороны прекратить конфликт. Но война за Нагорный Карабах продолжалась 44 дня, пока не вступило в силу соглашение о перемирии с 10 ноября.

Результатом конфликта является возвращение Азербайджану значительной части территорий, которые оказались под контролем Армении во время Первой карабахской войны. О потерях сторон нет точных данных.

Землетрясение в Эгейском море (30 октября)

В конце октября в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7.0 баллов, которое привело к значительным разрушениям в Турции и Греции.

Из-за подземных толчков также произошло небольшое цунами. Больше всего пострадали турецкая провинция Измир и греческий остров Самос. Несколько домов в Турции разрушило полностью, еще около 10 подверглись значительным разрушениям.

Более 100 человек погибли в результате природного катаклизма, более 1 тыс. получили ранения. Многие люди оказались под завалами домов, и для их скорейшего освобождения власти Турции и Греции договорились о проведении совместных спасательных работ.

Турецкие правоохранители также расследуют обстоятельства обрушения зданий. Ряд лиц подозревают в нарушении правил строительства.

Увеличение количества терактов

В 2020 году произошло много терактов, в том числе и в Украине.

Захват автобуса с заложниками

21 июля в Луцке Максим Кривош захватил автобус с 13 пассажирами и забаррикадировался в нем.

Мужчина требовал, чтобы первые лица государства разместили в социальных сетях видеообращение, в котором называют себя “террористами в законе”, а президент Владимир Зеленский рекомендовал всем посмотреть фильм Земляне 2005 года.

После длительных переговоров глава государства записал обращение с рекомендацией посмотреть указанную ленту. Тогда Кривош отпустил всех заложников и сдался. Впоследствии Зеленский удалил обращение, в котором исполнил требование террориста.

Террорист из Полтавы

Вскоре после этого в Полтаве Роман Скрипник захватил заложника и угрожал его взорвать, если ему не предоставят авто. Впоследствии он пустился в бега. Через неделю его все же нашли правоохранители.

Но Скрипника застрелили, поскольку он снова пытался взять заложника.

Скандал в Кагарлыке

А в городе Кагарлык общественный резонанс вызвали действия полицейских, которые издевались над женщиной в полицейском участке, били ее, а затем несколько раз изнасиловали.

Весь личный состав соответствующего учреждения вывели из штата, чтобы провести переаттестацию каждого полицейского. Через несколько недель после происшествия штат правоохранителей в Кагарлыке значительно сократили.

Многих полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности, а дело против двух правоохранителей, которые принимали участие в изнасиловании женщины, передали в суд.

Убийство за карикатуру

Но в Украине еще не самые худшие истории. Например, во Франции убили 47-летнего учителя, который показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из сатирического журнала Charlie Hebdo.

По данным полиции и очевидцев, 18-летний юноша напал на учителя вблизи средней школы города Конфлан-Сент-Онорин и отрезал ему голову большим ножом. Впоследствии его застрелили правоохранители, поскольку он не сдался им по требованию и начал угрожать оружием.

Это не первый теракт за год, связанный с карикатурами Charlie Hebdo.

Мировой финансовый кризис

Пандемия коронавируса подтолкнула мир к новому финансовому кризису, который стал хуже даже Великой депрессии. Экономисты уже много лет говорили о том, что миру не избежать нового экономического упадка.

Распространение Covid-19 стало лишь катализатором того, что назревало много лет. По состоянию на октябрь, убытки мировой экономики в течение пяти лет могут составить около $28 трлн (согласно прогнозу МВФ).

Уже в конце апреля более 80 стран мира обратились к МВФ за финансовой помощью, чтобы избежать дефолта.

В большинстве стран ожидается снижение ВВП. В европейской зоне оно будет примерно 7-8%. В Украине падение экономики — в пределах 7,2%. В общем никто не может сказать наверняка, как долго мир будет испытывать последствия кризиса.

Экологические катастрофы

Добавились к ряду проблем в 2020 году и экологические катастрофы. Но их масштабы иногда неприятно поражают.

Топливо в Норильске

Пожалуй, одна из крупнейших экокатастроф этого года произошла в районе российского Норильска, где из бака на ТЭЦ-3 вытекло около 21 тыс. тонн дизельного топлива.

Часть топлива попала в грунт (около 25%), а другая — в реку Далдыкан. В отдельных пробах количество загрязняющих веществ превысило допустимую норму в десятки тысяч раз.

На восстановление природной среды в этом регионе может уйти от пяти до десяти лет.

Загрязнение воздуха

Украина также сильно пострадала от экологического загрязнения, но другого характера. За год Киев неоднократно попадал в список городов с самым грязным воздухом.

По данным портала Iqair, индекс загрязнения воздуха в столице Украины часто составлял около 150 при норме 50.

Связано это с тем, что украинцы привыкли сжигать мусор, сухую траву и т. д. без специального разрешения. А из-за смен направления ветра смог может отнести в крупные города, где он концентрируется.

Масштабная засуха

Также проблемой для нашего государства стала засуха, из-за которой пострадал урожай.

Особенно это касалось урожая зерновых, который в сентябре ожидали примерно на 7 млн ​​тонн меньше, чем в прошлом году, что должно негативно повлиять и на валютную выручку от аграрной отрасли.

Конечно, полную картину можно будет увидеть только в начале следующего года, но предварительные прогнозы правительства не радуют.

Смерти известных людей

Конечно, смерти выдающихся людей — нормальное явление для любого года, однако пандемия коронавируса в 2020 году значительно ухудшила ситуацию.

Наверное, для мира самой большой потерей стал американский баскетболист Коби Брайант, который погиб 26 января. Его вертолет разбился через 30 минут после взлета.

Кроме него на борту находились еще восемь человек, среди которых была и 13-летняя дочь Брайанта.

Для Украины же самой большой потерей можно назвать ученого Бориса Патона, который умер в возрасте 101 года. Он написал более тысячи публикаций, за его именем закреплено около 400 изобретений.

Это был человек, который сделал неоценимый вклад в развитие украинской науки.

Также в 2020 году в вечность отошли:

Диего Марадона;

Армен Джигарханян;

Ирина Бекешкина;

Игорь Скочиляс;

Александр Пономарив;

Геннадий Кернес;

Кристофер Толкин;

Ирфан Кхан;

Чедвик Боузмен;

Михаил Жванецкий;

Роман Виктюк;

Шон Коннери;

Кирк Дуглас;

Ким Ки Дук.

Каким бы трудным ни казался год, необходимо смотреть в будущее с позитивом. Да, за один год все не улучшится, но если мы будем учиться на ошибках прошлого, то сможем избежать их.

И в дальнейшем количество катастрофических событий будет только уменьшаться.