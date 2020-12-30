Великобритания первой в мире одобрила вакцину AstraZeneca

Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила вакцину AstraZeneca. 30 декабря британский регуляторный орган согласовал препарат для экстренного использования.
Вакцину AstraZeneca производит Оксфордский университет. Ожидается, что вакцинация населения препаратом будет происходить уже в начале 2021 года.
Утверждение новой вакцины поможет Великобритании значительно усилить программу прививок. Политики предполагают, что это может способствовать ослаблению жестких карантинных ограничений. Их утвердили накануне в связи с новым штаммом Covid-19.
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Эффективность препарата AstraZeneca
Разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca сообщили об эффективности более 90%. Недавно они заявили, что проведут испытания на способность препарата бороться с новым штаммом Covid-19.