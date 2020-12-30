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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Британія першою у світі схвалила вакцину AstraZeneca

Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила вакцину AstraZeneca. 30 грудня британський регуляторний орган погодив препарат для екстреного використання.

Вакцину AstraZeneca виготовляє Оксфордський університет. Очікується, що вакцинація населення цим препаратом буде відбуватися вже на початку 2021 року.

Затвердження нової вакцини допоможе Великій Британії значно посилити програму щеплень. Політики припускають, що це може сприяти послабленню жорстких карантинних обмежень. Їх затвердили напередодні у зв’язку з новим штамом Covid-19.

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Ефективність препарату AstraZeneca

Розробники вакцини від коронавірусу AstraZeneca повідомили про ефективність понад 90%. Нещодавно вони заявили, що проведуть випробування на здатність препарату боротися з новим штамом Covid-19.

Джерело: CNBC

Фото: Dreamstime

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