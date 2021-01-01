В Риме сотни птиц погибли из-за массовых новогодних фейерверков.

Местные жители зафиксировали десятки птиц, преимущественно скворцов, которые попадали на разных частях улиц города. Самое большое количество мертвых птиц обнаружили вблизи станции Термини, центральной улице Виа Национале и холма Эсквилин.

— На Виа Кавур — полно мертвых птиц из-за фейерверков, но какие-то свиньи все равно это делают, — написал один из местных жителей в социальных сетях.

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vorrei dire 2 cose 1) non è fake, c’è anche il video con gli stormi impauriti 2) aiuto sto tweet è arrivato ai francesi ed io NON XAPISCO CHE SCRIVONO https://t.co/TeUaULF1Lt — Марс (@FLVKE96s) January 1, 2021

Дезориентированные птицы врезались в окна и электрические кабели высокого напряжения после начала массового запуска фейерверков и петард. В результате скворцы падали на улицы, тротуары и террасы жилых домов.

В Риме с 2017 года запретили использовать фейерверки. В этом году запрет проигнорировали, а в прошлые годы их использование привело к многочисленным случаям, когда собаки от страха бежали из дома.

Фейерверки часто является причиной массовых пожаров. Так, в Николаеве в новогоднюю ночь загорелись две квартиры. Жильцы дома были временно эвакуированы. В ближайшее время инцидентом займутся правоохранители.

Источник: Corriere della Sera