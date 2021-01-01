У Римі сотні птахів загинули через масові новорічні феєрверки.

Місцеві жителі зафіксували десятки птахів, переважно шпаків, які попадали на різних частинах вулиць міста. Найбільше мертвих птахів виявили поблизу станції Терміні, центральної вулиці Віа Націонале та пагорба Есквілін.

– На Віа Кавур – повно мертвих птахів через феєрверки, але якісь свині все одно це роблять, – написав один з місцевих мешканців у соціальних мережах.

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vorrei dire 2 cose 1) non è fake, c’è anche il video con gli stormi impauriti 2) aiuto sto tweet è arrivato ai francesi ed io NON XAPISCO CHE SCRIVONO https://t.co/TeUaULF1Lt — Марс (@FLVKE96s) January 1, 2021

Дезорієнтовані птахи врізалися у вікна та електричні кабелі високої напруги після початку масового запуску феєрверків і петард. Внаслідок цього шпаки падали на вулиці, тротуари та тераси житлових будинків.

У Римі з 2017 року заборонили використовувати феєрверки. Цього року заборону проігнорували, а в минулі роки їх використання призвело до численних випадків, коли собаки зі страху тікали з дому.

Феєрверки часто є причиною масових пожеж. Так, у Миколаєві у новорічну ніч загорілися дві квартири. Мешканців будинку було тимчасово евакуйовано. Найближчим часом інцидентом займуться правоохоронці.

Джерело: Corriere della Sera