Готували теракти на Новий рік – у Туреччині затримали 267 осіб

У Туреччині затримали 267 осіб, які готували теракти на Новорічну ніч. Силовики проводили операцію у 33 провінціях з 20 по 31 грудня.
Серед затриманих 106 осіб – громадяни Туреччини, а решта мають паспорти інших країн. У них було вилучено три гвинтівки, три гармати, патрони та 2 кг речовини, яка використовується для виготовлення вибухівок.
Також було зібрано цифрові та матеріальні докази протиправної діяльності.
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Тероризм у США
У грудні у Нью-Йорку стріляли у місцевому кафедральному соборі. Біля стін будівлі зібралося понад 200 осіб, що послухати різдвяний виступ хору.
У цей час на місце прибув чоловік зі зброєю та відкрив вогонь. Детальніше про стрілянину у США читайте на Фактах ICTV.