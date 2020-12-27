27 декабря на востоке Турции произошло землетрясении, информации о погибших и пострадавших нет.

Чрезвычайное происшествие зафиксировали в провинции Элязыг в 9.37 по местному времени.

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), центр находился на глубине 15,94 км, магнитуда — 5,3 балла.

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Пока местные власти не уточняют данные по поводу погибших и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия.

Землетрясение в Турции

В Турции 30 октября 2020 года произошло мощное землетрясение.

Тогда в результате чрезвычайного происшествия четыре человека погибли, более сотни — пострадали.

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Источник: Агентство Анадолу